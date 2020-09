"대형 해파리 한 마리 3만원" … 포항시, 조업 피해 줄이기 '수매 작전'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 최근 다량으로 출현하고 있는 해파리로 인한 어업 피해를 줄이기 위해 국비 7000만원을 추가로 확보해 9월부터 해파리 수매사업에 나선다고 4일 밝혔다.

이번 수매사업은 ㈔한국수산업경영인 포항시연합회가 포항시의 위탁을 받아 이뤄진다. 매주 월~금요일 아침 6시부터 오후 1시까지 지정된 6개 항·포구에서 정치망 면허, 근해·연안·구획어업 허가를 받은 어업인이 조업 중 인양한 해파리를 수매하는 방식으로 진행된다. 수매사업 기간은 해파리주의보가 해제되거나 사업비가 소진될 때까지다.

수매장소는 양포항, 구룡포항, 호미곶항, 발산1리항, 영일만항 어선부두, 이가리항 등 6개소다. 수매단가는 ㎏당 300원(습중량 기준)이다.

포항지역에는 지난 8월7일자로 노무라입깃해파리 주의보가 발령됐다. 최근 강원도 지역까지 주의보가 확대 발령되는 등 해파리 출현이 증가하고 있다. 노무라입깃해파리는 최대 100㎏까지 성장하는 대형 해파리로, 조업 중에 많이 들어와 그물이 파손되거나 다른 어류를 어획하기 힘들게 만들고 상품성을 떨어트리는 등 어업인들에게 피해를 주고 있다.

포항시 정종영 수산진흥과장은 "올해 노무라입깃해파리 출현이 많아 어업의 피해가 큰 상황에서 이를 조금이나마 해결하고자 국비를 확보해 수매사업에 나서게 됐다"고 설명했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr