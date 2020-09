이종배 "코로나 음성, 방역 지침따라 2주간 자가격리"

[아시아경제 김혜민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사에서 '음성' 판정을 받은 이종배 국민의힘 정책위의장이 방역당국의 권고에 따라 16일까지 자가격리에 들어간다.

이 의장은 4일 자신의 페이스북에 이 같은 상황을 설명하는 글을 적었다.

앞서 이 의장은 정책위의장 비서실 당직자 중 한 명이 코로나19 확진 판정을 받아 같은 공간에서 당무를 수행한 당직자 3명, 출입이 잦았던 당직자 2명과 함께 선별검사를 받은 바 있다.

그는 "저를 포함한 의장실 근무자들이 근무 시 마스크 착용을 철저히 지켰기 때문에 불행 중 다행으로 추가 확진자는 발생하지 않았다"며 "확진된 당직자는 현재 생활치료소에서 치료 중"이라고 말했다.

이 의장과 검사를 받은 당직자들은 방역당국의 지침에 따라 오는 16일까지 자가격리를 한다. 그는 "1년 중 국회가 가장 분주할 정기국회 기간에 자가격리하는 상황이 송구스럽지만, 재택근무를 통해 정책위원회의 업무에 소홀함이 없도록 하겠다"고 밝혔다.

이 의장은 "이번 정기국회는 문재인 정부 3년 간의 정책실패를 면밀히 검토하고 확실한 대안을 제시해야 하는 중차대한 책무를 지녔다"며 "'국민의힘'으로 재탄생한 우리 정당이 국민을 힘겹게 하는 이 정부의 실정을 낱낱이 고발하고, 국민에게 힘을 주는 정책으로 신뢰를 회복하는 발판이 될 수 있도록 치열하게 의정활동에 임할 것"이라고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr