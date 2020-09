[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 김충섭 시장이 3일 시청 접견실에서 이혜정 요리연구가에게 '관광 홍보대사' 위촉장을 전달했다고 4일 밝혔다.

이혜정 관광 홍보대사는 마이 리틀 텔레비전, 편스토랑 등 다양한 TV 프로그램에 출현하면서 쿠킹 다이어리 등 저술을 펴내며 끊임없는 연구와 소통으로 대중들에게 많은 사랑을 받고 있는 요리연구가다.

이혜정 씨는 "김천의 관광을 알리는 역할을 맡아 매우 영광"이라며 "관광도시 김천의 발전을 위해 힘을 보태겠다"고 전했다.

김천시는 앞으로 각종 축제 등에 이혜정씨를 초청, 관광지 홍보와 특산물판매 등의 활동을 함께하며 지역 관광도시 이미지를 높여나갈 방침이다.

