[포토] 손담비 '독보적 비주얼'

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 손담비가 미모를 뽐냈다.

최근 손담비는 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 그는 세련된 아름다움으로 레드립에 긴 생머리를 소화해 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.

한편 손담비는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr