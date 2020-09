[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 켄달 제너가 비키니 몸매를 자랑했다.

최근 켄달 제너는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 켄달 제너는 노란색 꽃무늬 비키니를 입고 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 특히 군살없는 몸매는 보는 이의 시선을 강탈한다.

한편 1억 3천 3백만 명의 팔로워를 자랑하며 '걸어다니는 광고판'으로도 불리는 켄달은 2017년 포브스(FORBES) 선정, 최고의 수입을 올리는 모델로 등극하기도 했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr