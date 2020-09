쿠론, 주얼리·슈즈 신규 출시…"스타일 에디팅 브랜드로 확장"

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 33,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 33,400 2020.09.04 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 '남자옷? 여자옷?' 코로나에 패션도 변해 코오롱FnC, 친환경·동물복지 브랜드 모은 '위두' 신설코오롱FnC, 유니섹스 브랜드 '럭키마르쉐' 론칭 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 여성 핸드백 브랜드 쿠론이 올 가을·겨울 시즌부터 핸드백 브랜드를 넘어서 스타일 에디팅 브랜드로 확대된다.

기존 가방 외 주얼리, 슈즈, 스카프 등을 선보임으로써, 쿠론의 기존 고객과 더불어 잠재된 고객까지 이끌겠다는 취지다.

이를 위해 쿠론은 브랜드 아이덴티티를 확고히 드러내는 동시에 쿠론이 가진 색깔을 재해석한 제품을 순차적으로 공개한다. 주얼리를 시작으로 9월 4일에는 슈즈를, 이후에는 스카프, 겨울 장갑 등을 출시한다.

가장 먼저 선보인 주얼리는 노소담 대표가 이끄는 주얼리 브랜드 ‘1064 studio’와 협업한 라인으로, 쿠론의 여성스럽고 우아한 무드를 핸드메이드 기법으로 담아냈다. 각각 멜팅 에프, 네이지, 베레 등 총 3가지 라인으로 구성됐다.

멜팅 에프는 볼드체인으로 이루어져 녹아내리는 듯한 유기적 형태가 특징이다. 쿠론의 사각 심볼에서 영감을 얻어 귀걸이, 팔찌, 목걸이 등을 미니멀하게 표현했다.

네이지는 투명한 눈을 뜻하는 불어로, 여성스럽고 세련된 빈티지 스타일을 구현했다. 또 ‘베레’는 ‘유리 가루를 뿌린’이라는 뜻의 불어로, 컬러풀한 아크릴과 진주 장식을 포인트로 삼았다.

이날 첫 출시된 슈즈 르쉬는 브랜드가 추구하는 아름다운 여성상을 패션 감각으로 표현했다. 네모난 앞코와 브랜드 시그너처 컬러를 활용한 메탈 굽, 뒷축 고리 디테일이 포인트다. 플랫, 힐, 앵클 3가지 스타일로 플랫은 악어 엠보 가죽과 시그너처 컬러인 핑크골드 메탈 굽으로 고급스러움을, 힐은 쿠론의 상징인 사각라벨을 본 뜬 앞코와 볼드한 굽이 특징이다. 앵클은 부드러운 가죽과 각진 앞코로 바닥면이 넓어 안정감 있는 제품이다.

쿠론 관계자는 “쿠론은 브랜드 고유의 감성을 담은 핸드백을 꾸준히 선보여왔다”면서 “브랜드가 쌓아온 노하우를 기반으로 이번 스타일 에디팅 브랜드로의 확장이 새로운 시너지를 일으킬 것”이라고 밝혔다.

한편 쿠론은 브랜드 확장과 함께 온라인 플랫폼을 확대하고 카카오톡 플러스 친구 채널 등을 통해 고객과 소통을 강화해나갈 예정이다. 또한 자신만의 개성과 트렌디한 패션 스타일을 즐기는 인플루언서들과 협업, 디지털 콘텐트도 선보인다.

모든 제품은 쿠론의 전국 매장과 온라인 공식 사이트 코오롱몰에서 만날 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr