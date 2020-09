'매미·마이삭'보다 강한 '하이선' 온다…다음주 월요일 한반도 강타

이틀 뒤 초속 53m의 '초강력급'으로 발달

서울, 수도권 등 대다수 지역으로 직행

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 제9호 태풍 '마이삭'이 떠나고 더 규모가 큰 제10호 태풍 '하이선'이 점차 세력을 키우며 한반도를 향해 다가오고 있다. 하이선은 7일 경남 통영으로 상륙해 내륙을 강타할 것으로 보인다.

기상청은 태풍 하이선이 3일 오후3시 기준 괌 북서쪽 약 1천100㎞ 부근 해상에서 시속 22㎞의 속도로 서북서진 중이라고 밝혔다. 태풍 중심기압은 965hPa, 강풍반경은 340㎞, 최대풍속은 초속 37m다.

하이선은 4일 오후 매우 강한 태풍으로 발달해 5일에는 최대풍속이 '초강력 등급'에 가까운 초속 53m에 이를 것으로 보인다.

초강력 등급은 최근 10년간 발생한 태풍의 상위 10%에 해당하는, 중심 최대 풍속 초속 54m에 달하는 태풍이다. 시속으로 환산하면 194㎞다.

역대 가장 바람이 강했던 2003년 태풍 '매미'의 최대풍속은 초속 51.1m였다. 또 태풍 마이삭은 최대풍속 초속 45m를 기록했다.

하이선은 일본을 거쳐 오는 7일께 우리나라 남해안 부근에 상륙해 대구, 춘천 부근 지역을 지나면서 한반도를 남에서 북으로 관통할 것으로 보인다.

경로가 바뀔 가능성도 있다. 하이선은 현재 한반도 동쪽의 북태평양 고기압 가장자리를 따라 북상하는데, 이 북태평양 고기압이 더 팽창하거나 수축할 경우 동서로 이동하면서 강도도 달라질 수 있다.

하이선이 부산을 지나는 7일 오후 3시께 최대풍속은 전날보다 다소 잦아든 초속 39m로 전망되지만 여전히 강한 수준인 데다 상당수 도시가 태풍의 중심부에 놓이면서 피해 규모는 이전 태풍보다 더 커질 수 있다.

서해상을 지난 제8호 태풍 '바비'나 동쪽 지방에 치우쳐 움직인 제9호 태풍 '마이삭'과 달리 하이선은 내륙을 가로질러 북상하기 때문에 서울, 수도권 등 대다수 지역이 태풍을 정통으로 맞닥뜨리게 된다.

하이선이 서울과 가장 가까워지는 때는 7일 오후 7시, 거리는 80㎞로 전망된다.

