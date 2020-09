이상호 KBS아나운서, 6세 어린이에 "야하다" 표현 논란

제작진 "부적절한 발언으로 심려 끼쳐 사죄드린다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 이상호(44) KBS 아나운서가 KBS 2라디오 '이상호의 드림팝'을 진행하다 6세 남아를 대상으로 '야하다'는 표현을 사용해 비난을 받자 제작진이 공식 사과했다.

이상호 아나운서는 지난 2일 라디오 생방송에서 '여섯 살 아들이 씻고 나오면 속옷도 안 입고 마스크부터 쓰고 나온다'라는 내용의 청취자 사연을 읽었다.

이 아나운서는 "귀엽다"고 말하다가 "조금 야한데? 마스크만 쓰고. 하하하. 귀엽잖아요. 그냥 야하다고"라고 말했다.

해당 프로그램 청취자 게시판에서 어린이를 두고 "야하다"고 한 이 아나운서에 대한 비판이 빗발쳤다.

청취자들은 "어린아이에게 야하다는 표현이 가당키나 하냐", "불쾌한 발언이다" 등의 반응을 보였다.

논란이 커지자 '이상호의 드림팝' 제작진은 3일 "진행자의 부적절한 발언으로 청취자 분들께 불편함과 심려를 끼친 점 사과의 말씀을 드린다"고 했다.

그러면서 "코로나19로 심각한 국면에서 적절치 못한 농담은 자제했어야 함이 마땅하나 국민의 정서를 미처 헤아리지 못하고 부주의했음을 뒤늦게나마 인지하고 거듭 사죄드린다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr