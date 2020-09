[아시아경제 최대열 기자] 한국코퍼레이션 한국코퍼레이션 050540 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2020.09.03 15:30 장마감 관련기사 한국코퍼레이션, 고발 관련 조회공시 추가 내용 無한국코퍼레이션, 흑자전환은 ‘거래 재개’ 첫 걸음… “의견 거절은 전기 단순 영향”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일 close 은 김자옥씨 등이 제기한 의결권행사금지 가처분신청이 서울중앙지법에서 기각한 사실을 3일 확인했다고 공시했다.

