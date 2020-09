[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 ‘2020년 의료급여사업 평가’에서 ‘최우수’ 자치구로 선정됐다고 3일 밝혔다.

광주시는 5개 자치구를 대상으로 ▲2020년 의료급여 사례관리사업 현장점검 ▲의료급여 사례관리 ▲외래 고위험군 의료 이용실적 ▲장기 입원자 관리 등을 중점적으로 종합 평가했다.

최우수 자치구로 선정된 동구는 500만 원의 포상금을 받는다.

동구는 올바른 의료급여 이용방법 안내교육 등 주민 맞춤형 복지서비스를 제공하며 의료급여 재정안정화에 기여하고 있다.

임택 동구청장은 ″의료급여 대상자들의 수요에 맞는 맞춤형서비스 제공으로 의료급여 사각지대 해소에 만전을 기할 것“이라며 ”앞으로도 저소득층 의료비 지원 확대 등 의료급여서비스 확대를 통해 취약계층의 의료서비스를 향상시켜 나가겠다“고 말했다.

