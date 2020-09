한국 KTX, 터키 달릴 수 있을까

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 터키에 KTX 고속철도 기술 수출을 위한 적극 지원에 나선다.

국토교통부는 3일 터키 교통인프라부와 화상회의를 통해 우리 기업의 터키시장 고속철도차량 수출 및 할칼리~게브제 고속철도 건설사업 수주를 지원하고, 철도협력 업무협약(MOU) 개정 등 양국 협력기반 강화 방안을 논의했다고 4일 밝혔다.

터키는 2023년으로 다가온 공화국 설립 100주년을 맞아 사회기반시설(SOC)의 대규모 확충에 나서고 있다. 특히 터키 교통인프라부는 유럽과 아시아를 잇는 할칼리~게브제 고속철도망(총 연장 143㎞)의 구축을 추진하고 있다. 약 5조원 규모 사업으로 여기에 더해 94편성에 달하는 대규모 고속철도 차량 구매사업 등도 예정돼 있다.

이에 국토부는 한국철도기술연구원, 한국철도시설공단 등과 함께 터키 고속철도시장 진출을 희망하는 우리 철도 기업의 우수성을 홍보하는 한편 정부 간 협력 의지를 표명하기 위하여 터키 교통인프라부와 화상회의를 통해 고위급 수주지원 활동을 전개해오고 있다.

이번 회의를 통해 국토부는 한국이 단기간에 고속철도 기술 자립국으로 도약한 경험을 토대로 민자 철도사업의 장점을 소개하는 등 한국이 터키 철도사업의 좋은 파트너가 될 수 있음을 강조했다.

한국철도기술연구원은 한국 고속철도 기술 자립화를 이끈 주관기관으로서의 역할을 강조하며 이번 고속차량 구매사업을 계기로 민관이 협력해 터키 철도기술 자립화를 지원할 수 있음을 소개했다. 한국철도시설공단도 유럽~아시아 연결 고속철도망의 미연결구간으로 남아있는 할칼리~게브제 사업을 신속하게 추진하기 위해 한국의 민자 철도사업 경험을 터키 측에 공유하고 본 노선에 적용 가능한 민자사업 모델을 제안했다.

한편, 양국은 철도협력 기반을 강화코자 2017년 체결됐던 '한-터키 철도협력 양해각서(MOU)'의 개정 필요성에 공감하고, 개정도 논의했다. 양국은 MOU 협력분야에 민관협력사업(PPP) 개발, 고속차량 기술이전 및 공동생산, 철도안전 협력 등을 추가하는 등 새로운 협력사업 추진기반을 확대키로 합의했다.

김선태 국토부 철도국장은 "이번 한-터키 철도 당국 간 화상회의는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 우리 철도기업의 해외시장 진출 물꼬를 트는 의미 있는 계기"라고 평가하며 "향후 터키 철도시장이 크게 성장할 것으로 기대되는 만큼 양국이 철도 분야에서 성공적 동반자 관계로 나아갈 수 있도록 다각적으로 철도협력 관계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr