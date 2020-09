[아시아경제 온라인이슈팀] 미스코리아 출신 조세휘가 청순한 미모로 시선을 끌었다.

최근 조세휘는 자신의 SNS에 한 장의 사진을 공개했다.

사진 속 그는 헬스장에서 피트니스복을 입고 셀카를 찍고 있다.

한편 조세휘는 2014년 미스코리아 미스 경기 선 출신으로, 2016년 내셔널 뷰티 코리아 대회 미스유니버스코리아 대상을 거머쥐었으며 2017 미스 유니버스에 한국 대표로 참가한 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr