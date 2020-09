[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 트와이스의 사나가 미모를 자랑했다.

최근 사나는 트와이스 공식 인스타그램에 "맛저하세요 난 졸리고 배고프고 먹어도 먹어도 먹고싶구...참... 머 먹징..."이라는 글과 함께 다수의 사진을 게재했다.

사진 속 사나는 카메라를 응시하며 상큼한 표정을 짓고 있다. 특히 청순한 미모와 완벽한 비주얼이 눈길을 끈다.

이를 본 네티즌들은 "완벽한 사나", "너무 예뻐", "귀여움 그 자체" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 사나가 속한 그룹 트와이스는 지난 9일 전 세계 126개국 팬들과 함께한 단독 온택트 콘서트 '비욘드 라이브 - 트와이스 : 월드 인 어 데이(Beyond LIVE - TWICE : World in A Day)'를 진행했다.

