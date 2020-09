제9호 태풍 '마이삭'의 영향으로 비바람이 분 3일 서울 광화문광장에서 경찰이 고 백선엽 장군 시민분향소가 날아가지 않도록 지지대를 잡고 있다. /문호남 기자 munonam@

