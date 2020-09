한전 "태풍 '마이삭' 정전 송전 복구율 64.5%"

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,300 2020.09.03 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 염전태양광 준공…"향후 원전 4기 맞먹는 부지 확보 효과"[클릭 e종목] "그린뉴딜 주도주 한전, 3Q 영업익 2兆 넘길 것"기업 재생에너지 사면 온실가스 감축인정…"배출권 부담 완화" close 은 전국을 휩쓴 태풍 '마이삭'의 영향으로 발생한 정전 20여만건 중 약 64.5%인 13만여건을 복구했다고 밝혔다.

한전에 따르면 3일 오전 6시30분 기준으로 20만5103호가 정전을 경험했다. 이 중 13만2215호는 복구했다.

그러나 7만2888호엔 아직 전기가 들어오지 않고 있다. 이에 따라 송전(복구)율은 64.5%를 기록했다.

한전에 따르면 대구(2만2000여호), 경북(1만8000여호), 부산(1만6000여호) 순으로 미송전 호수가 많았다.

한전은 "강한 비바람으로 인해 정전 복구가 지연되고 있다"며 "작업자 안전이 확보되는 대로 신속히 복구할 예정"이라고 말했다.

한전은 태풍 '마이삭'이 북상하면서 전국에서 전력설비 피해가 발생함에 따라 종합상황실을 운영하고, 비상 근무를 하는 등 설비 복구에 총력을 기울이고 있다고 전했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr