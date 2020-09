56년 전통 '수원화성문화제' 코로나로 취소

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 56년의 전통을 자랑하는 경기도 대표 축제 '수원화성문화제'가 올해 코로나19로 인해 취소된다.

경기 수원시와 수원화성문화제 추진위원회는 다음 달 9일부터 11일까지 개최할 예정이던 '제57회 수원화성문화제'를 시민 안전을 위해 취소하기로 결정했다고 3일 밝혔다.

앞서 시는 수원화성문화제 추진위, 수원문화재단과 수 차례 회의를 열고, 수원화성문화제 개최 방안을 논의했다.

송재등 수원화성문화제 추진위원회 공동위원장은 "56년 동안 지속된 수원시 대표축제를 개최하지 못해 아쉬움이 크다"면서 "시민 안전을 지키고, 정부의 방역지침을 준수하는 게 최우선이라고 생각해 행사를 취소하기로 결정했다"고 밝혔다.

수원화성문화제 추진위는 그동안 개최된 수원화성문화제와 정조대왕능행차 명장면을 수원화성문화제 홈페이지(http://www.swcf.or.kr/shcf)에 게시해 시민들의 아쉬움을 달래줄 예정이다.

수원화성문화제와 함께 개최했던 '정조대왕 능행차 공동재현'은 내년 4월 24~25일로 연기됐다.

시 관계자는 "방역 수칙을 준수하며 안전하게 행사를 진행할 방안을 고민했지만, 최근 코로나19가 재확산된 후 정부의 방역지침이 강화되고, 사회적 거리두기가 2.5단계로 격상되면서 코로나19 확산을 막기 위해 취소가 불가피하다고 판단했다"고 설명했다.

또 "내년 수원화성문화제는 포스트 코로나 시대에 맞는 새로운 방식을 고민해 추진 방향을 정할 것"이라며 "시민들이 다양한 방식으로 참여할 수 있는 축제를 만들겠다"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr