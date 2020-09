7月 카드 사용 금액 전년 比 6%↑…코로나 이전 추세 회복

[아시아경제 이동우 기자] 7월 카드 승인 실적이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이전 추세를 회복했다.

2일 여신금융협회에 따르면 올해 7월 카드(신용·체크·선불카드) 승인 실적은 77조 7000억원으로 전년 대비 6% 증가했다.

개인카드의 승인금액은 64조1000억원으로 작년 동기보다 5.8% 늘었고 법인카드 승인금액도 6.6% 증가한 13조7000억원으로 집계됐다. 7월 승인금액 증가율은 6월의 11.0%보다는 낮지만 코로나19 이전 추세를 회복했다.

다만 업종별 승인실적은 상당한 격차를 보여 코로나19에 따른 소비의 변화 양상을 나타냈다.

7월 '도매 및 소매업'에서 승인금액은 작년 동기보다 23.0% 급증한 반면 운수업에서는 54.1% 격감했다. 여행업 등이 포함된 '사업시설관리 및 사업지원 서비스업'은 본격적인 휴가철임에도 44.4%나 위축됐다.

여신금융업계 관계자는 "코로나19 발병 이전 월간 승인금액 자연 증가율이 6% 내외"라며 "7월에 코로나19가 통제되면서 소비심리가 회복되고 긴급재난지원금의 효과도 소진된 결과 승인금액 증가율이 평소 수준으로 돌아간 것으로 보인다"고 분석했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr