서울 중구, 경력단절 신중년 위한 일자리 창출

이달부터 경력단절 신중년 대상 지역상생 일자리 플랫폼 시범 사업 운영...아동·청소년 돌봄지원, 어르신·장애인 일상생활지원, 주거환경개선 분야 등 지역내 필요한 일자리는 지역 주민으로 해결토록 '중구스마크케어' 앱 구축

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 이달부터 경력단절 신중년 31명을 대상으로 지역상생 일자리 플랫폼 시범 사업을 운영한다.

중구 사회적경제지역생태계조성사업단과 함께 하는 이 사업은 시·구 상향적, 협력적 일자리 창출사업의 일환으로 신중년의 교육부터 취업까지 아우른다.

구는 지난 4~6월 지역내 아동·청소년을 위한 돌봄지원, 어르신·장애인의 일상생활지원, 주거환경개선 3개 분야에 필요한 일자리 수요를 파악, 경력단절 신중년 등 일자리 참여자들을 대상으로 사회서비스 직능교육을 실시했다.

직능 교육을 마친 이들은 8월31일 온라인으로 비대면 오리엔테이션을 갖고 9월1일부터 본격 일자리 사업에 투입됐다.

특히 이들 중 일부는 중구 사회적경제지역생태계조성사업단과 중구 시설관리공단 사회서비스사업단 간 업무 협약 체결을 통해 중구 모든아이 키움센터 5개소 등에서 근무한다. 아이들 하교 지도 및 발열체크·방문자 대장 관리 등 지역사회 돌봄 및 코로나19 방역 업무를 맡아 꼼꼼한 돌봄 손길이 요구되는 곳에서 없어서는 안 될 필수 역할을 하게 된다.

일부는 코로나19로 가정에서 생활해야 하는 시간이 대다수인 어르신·장애인들의 안부확인과 이동지원 등 일상생활을 지원하는 일자리를 얻었다.

이외도 간단한 집수리 및 정리수납 등 주거환경개선 분야, 온라인 어플운영, 사업홍보, 지역공동체 기간 강사 등 경력단절 신중년들은 각자의 적성에 맞는 다양한 곳에 취업해 제2의 인생에 도전한다.

자신을 가꾸고 인생을 행복하게 살기 위해 노력하며 젊게 생활하는 중년을 이르는 신중년은 더 이상 사회활동을 은퇴했다 말 할 수 없는 나이가 됐다. 고령화가 뚜렷하게 진행되고 있는 최근 추세에 중구의 이러한 노력은 인생 이모작을 준비하는 구민들이 보다 건강하고 행복한 삶을 유지할 수 있도록 돕는다. 신중년의 삶의 질 향상은 물론 일자리 창출 효과야 말할 것도 없다.

이 사업은 시범사업으로 올해 12월 종료되나, 구는 지역상생 일자리 플랫폼 어플리케이션인 '중구 스마트 케어'를 구축해 연결고리를 이어간다.

구는 일자리 플랫폼을 통해 신중년 뿐 아니라 지역에서 필요로 하는 일자리는 지역 주민으로 해결할 수 있는 지역경제 선순환 체계를 구축, 지역수요를 반영한 맞춤형 전문 인력 양성을 위한 교육도 꾸준히 지원할 계획이다.

서양호 중구청장은 "지역주민이 건강한 삶을 유지하는 한편 지역사회에 도움을 줄 수 있는 다양한 일자리를 지속적으로 창출할 수 있도록 내실있는 맞춤형 지역상생 일자리 플랫폼을 운영하겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr