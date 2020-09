부산 기장군, ‘장안읍 행정복지센터 신축 사업’ 돛 펼쳐

1일 설계공모 사전규격 공개⇒12월말 설계 당선작 선정⇒2022년 11월 준공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 장안읍 주민의 숙원사업인 신청사 건립이 본격 추진된다.

현 장안읍 청사는 준공된 지 30년이 지나 노후가 심각하며, 기존 도로보다 낮은 저지대에 위치해 집중 호우 시 청사 침수 등 안전사고가 빈번히 발생해 주민들의 신청사 건립 요구가 계속돼 왔다.

기장군은 포스트 코로나 시대를 대비한 읍면 쉴 자리 사업의 하나로 ‘장안읍 행정복지센터 신축사업’에 박차를 가하고 있어 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 보인다.

장안읍 좌천리 254-12일대에 진행 중인 ‘장안읍 행정복지센터 신축사업’은 지하 1층, 지상 4층, 연면적 2800㎡(848평)의 규모로 총사업비 약 123억원이 투입된다.

주요시설은 보건지소, 도서관, 행정사무공간, 대·소회의실 등으로 구성되며 노후화된 청사를 재정비해 주민을 위한 행정복합커뮤니티 공간으로 마련할 계획이다.

기장군은 창의적인 청사 설계안을 선정하기 위해 설계공모를 추진 중이다. 9월 1일부터 사전규격 공개를 통해 12월 4일까지 공모 작품을 신청받아 12월 말 별도 심사를 거쳐 당선작을 선정할 방침이다. 당선자에게는 기본·실시 설계권이 부여되고 210일에 걸쳐 건축설계를 완료하게 된다.

기장군은 당선된 설계 공모작을 반영해 2021년 1월 설계용역을 착수한다. 각종 친환경 예비 인증, 공용건축물 협의 승인 절차 등을 거친 후 2021년 7월 설계용역을 완료하고 2021년 9월 착공한다는 계획이다. 신청사는 2022년 11월 준공을 목표로 한다.

기장군은 올해 2월 청사주변 사업대상 토지와 건물의 보상계획을 공고하고, 6월부터 편입되는 토지·건물에 대해 협의 보상을 진행 중이다.

오는 9월 토지보상사업 실시계획 고시 후 협의 보상 기간 내에 보상에 응하지 않은 나머지 사업 편입토지를 대상으로 부산시 지방토지수용위원회에 수용재결을 신청할 계획이다.

기장군 관계자는 “장안읍 행정복지센터가 앞으로 장안읍의 랜드마크로서 지역 커뮤니티의 중심 역할을 할 것이라고 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr