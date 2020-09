[아시아경제 이민우 기자] 세하 세하 027970 | 코스피 증권정보 현재가 1,695 전일대비 125 등락률 +7.96% 거래량 3,073,446 전일가 1,570 2020.09.02 10:57 장중(20분지연) 관련기사 【전문가의견】 2차전지 관련주, "아직 무릎도 안왔다" [공시+]세하, 유상증자 일반공모 100% 완료…"재무구조 개선 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close 주가가 상승세다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 사회적 거리두기 강화에 포장 및 배달 수요가 급증하자 식품용 백판지 사업이 부각됐기 떄문으로 보인다.

2일 새하 주가는 전날보다 8.28% 오른 1700원을 기록했다. 코로나19 확산으로 수도권을 중심으로 사회적 거리 두기가 강화되면서 음식 포장 및 배달 수요 크게 증가할 것으로 전망되는 데다 '집콕족'의 택배 주문 물량까지 늘어날 것으로 예상되기 떄문이다.

세하는 화장품이나 과자 등을 포장할 때 사용하는 백판지 제조가 주력 사업이다. 업계 3위로 시장 점유율은 약 16%에 달한다. 지난해 매출은 1777억원, 영업이익은 141억원이었다.

앞서 지난 5월 한국제지와 해성산업 각각 80%와 20% 비율로 구성된 한국제지 컨소시엄은 550억원, 세하 지분 71.6%를 인수한 바 있다.

