이마트, '이워드' 5차 행사 돌입

[아시아경제 이승진 기자] 이마트가 캐시백 프로모션 '이워드' 5차 행사를 시작한다. 이번 이워드 행사상품은 추석 선물 수요를 반영해 가족과 스스로에게 선물하기 좋은 상품들로 구성한 것이 특징이다.

이번 행사에서는 선택의 폭을 넓히기 위해 가전제품에 더해 기존에는 없던 가구와 스포츠용품 등 새로운 카테고리의 상품을 준비했으며 상품 가짓수도 기존 4개에서 6개로 늘렸다.

이마트는 3일부터 이마트 131개점과 이마트 외부 소재 일렉트로마트 7개점에서 선착순 1800명을 대상으로 이워드 행사 접수를 진행한다. 행사상품은 드롱기 커피머신, 삼성 노트북7, 바디프랜드 안마의자, 데코라인 황토침대, 젝시오 골프채 등이다.

약정 조건은 행사상품에 따라 다르다. '드롱기 전자동 커피머신(300명 한정)'의 경우 월 30만원, 25개월 쇼핑약정에 월 예상 할부금 2만7960원이다. '젝시오11 여성 아이언세트(7개 구성, 150명 한정)'은 월 40만원, 35개월 쇼핑약정에 월 예상 할부금 4만2900원이다.

이워드 참여는 행사 접수가 가능한 이마트 매장에 방문해 참여신청서를 작성하고, 대상 행사상품을 현대카드를 통해 25개월 또는 35개월 무이자 할부로 구매하면 된다. 이후 전국 이마트 및 일렉트로마트 매장에서 매달 1일에서 말일까지 해당 카드로 약정 금액을 쇼핑하면, 익월 25일경 결제 계좌로 월 할부금이 캐시백된다.

가입 첫 달의 월 할부금은 쇼핑약정 달성 여부와 관계없이 무조건 지원하며, 현대카드로 이워드 행사에 이미 참여하고 있는 고객은 추가 가입이 불가하다.

한편, 이워드 행사는 이마트 고객층을 넓히는 동시에 매출 활성화에 기여하고 있다. 이워드 1~4차 고객 참여현황에 따르면, 이워드에 참여한 고객 중 45% 가량이 신규 고객인것으로 나타났다. 이워드 고객의 월평균 구매금액 또한 참여 이전 대비 40% 가량 늘었고 구매횟수 역시 30% 증가했다.

이와 함께 트레이더스도 같은 기간 트레이더스 전점(킨텍스점 제외)에서 선착순 950명을 대상으로 별도의 이워드 행사를 진행한다. 참여는 삼성카드로 가능하다.

행사상품은 'THE UHD TV 55 (월 30만원/25개월 약정)', '필립스 옴니아 에스프레소머신(EP2220, 월 30만원/25개월 약정)', '야마하 디지털피아노(YDP-144B, 월 35만원/25개월 약정)', '코지마 안마의자 칼더 익스트림(CMC-L500, 월45만원/35개월 약정)' 등 총 4개 상품이다.

