[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오전 영등포구 대림2동 자투리땅에 조성된 거주자우선 주차장 현장을 점검하고 관계직원들과 함께 주차난 해소 방안에 대해 논의했다.

대림2동 자투리땅 주차장은 유휴공간으로 비어있는 펠리체아트홀 부지를 거주자우선 주차장과 시간 주차장 46면을 새롭게 조성해 1일부터 운영이 시작됐다.

채 구청장은 "자투리땅 주차장 조성사업은 주택가의 열악한 주차난을 해소하기 위해 중점적으로 추진하고 있는 사업"이라며" 앞으로도 구민들의 피부에 와닿는 주차문제 해결에 최선을 다하겠다"고 전했다.

