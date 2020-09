[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 감염경로가 확인되지 않은 깜깜이 환자가 2명 추가 발생했다.

1일 광주광역시에 따르면 이날 오후 코로나19 확진자가 2명 추가돼 하루 동안 총 3명이 발생했다.

북구 두암동에 거주하는 60대 남성과 북구 본촌동에 거주하는 60대 여성으로 380·381번으로 분류됐다.

앞서 오전에 발생한 북구 신용동 거주 70대 여성과 함께 이날 발생한 3명 모두 감염경로가 불분명한 ‘깜깜이 확진자’다.

방역당국은 역학조사를 통해 이들의 감염경로와 동선을 추적하고 있다.

