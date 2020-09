정읍시 ‘단풍미인쇼핑몰’ 25일까지 명절맞이 할인행사 실시

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 직영하며 품질을 보증하는 온라인 농특산물 쇼핑물 ‘단풍미인쇼핑몰’이 오는 25일까지 추석 명절맞이 할인행사를 기획·운영한다.

1일 정읍시에 따르면 ‘단풍미인쇼핑몰’에서는 명절 선물 상품으로 인기 있는 한과, 한우, 송편, 햇잡곡 등을 최대 50% 할인된 가격으로 판매하고, 10+1 상품 등 묶음 할인하는 ‘추석명절상품관’을 운영한다.

이와 함께, 오는 8일 오전 9시부터 9일 오전 11시 30분까지 ‘더 8·9 싶은 세일’ 이벤트를 운영해 질 좋은 상품을 파격 할인가로 구매할 수 있도록 예정돼 있다.

또 5만 원 이상 구매한 회원을 대상으로 추첨을 통해 포인트를 지급하는 ‘고객 감사 이벤트’도 준비되어 알찬 한가위 온라인쇼핑을 즐길 수 있다.

시 농업기술센터 관계자는 “코로나19로 인해 언택트(비대면) 소비가 일반화되면서 온라인쇼핑에 대한 소비자의 관심이 높아졌다”며 “쇼핑몰 내 다양한 상품구성과 마케팅, 입점 상품 품질관리를 통해 지자체 쇼핑몰에 대한 소비자 신뢰를 높이겠다”고 말했다.

한편, 단풍미인쇼핑몰은 지자체 운영 온라인 쇼핑몰의 선두주자로 지난 2012년 운영을 시작해 올해로 9년째다.

111개 입점 업체 총 850여 개의 판매상품을 구성하고 활발한 온·오프라인 홍보마케팅을 통해 그간 84억 원의 매출을 올리는 등 농특산물 쇼핑 1번지로 명성을 지키고 있다.

