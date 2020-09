김영록 전남지사, 태풍 ‘마이삭’ 대비 여수 지역 점검

현장관리 철저 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 제9호 태풍 ‘마이삭’과 관련해 여수 지역 현장을 긴급 점검했다.

1일 전남도에 따르면 김 지사는 이날 여수 신월동에 위치한 공동주택 건축현장을 방문하고 “태풍으로 인한 피해가 최소화되도록 현장관리에 철저를 기해 달”고 당부했다.

태풍 ‘마이삭’은 전남을 직접 영향권에 두고 오는 3일까지 매우 강한 바람과 함께 많은 비가 내릴 것으로 예보되고 있다. 최근 집중호우로 인해 피해를 겪은 도내 수해지역은 사전 대비가 더욱 절실한 실정이다.

김 지사는 “‘마이삭’은 100~400㎜의 비를 동반하고 있고 순간 최대풍속 이 초속 49m까지 예상된다”며 “아파트 건설현장은 바람으로 인한 사고가 발생되지 않도록 현장사무실과 건축자재, 표지판 등이 날아가지 않게 단단히 고정시켜야 한다”고 강조했다.

특히 “절개지 침투수 예방을 위해 방수포장을 비롯 토류벽 점검, 배수로 정비 등을 사전에 마쳐 토사유출을 방지해 달라”고 말했다.

앞서 김 지사는 태풍 대처상황 점검회의에서도 “태풍에 대한 철저한 사전대비를 위해 현장에 나가 사전 대피 및 시설물 결박·고정 등 조치를 취해야 한다”며 “집중호우 및 태풍 피해 지역 2차 피해 최소화를 비롯 양식장과 수확기를 앞둔 농가 피해 예방, 댐·저수지 관계기관과 사전협의로 범람 및 붕괴 방지 조치 등이 필요하다”고 말했다.

전남도는 태풍에 대한 사전 대비가 이뤄질 수 있도록 ▲강풍 대비 표지판 및 공사자재 등 사전 결속 ▲공사장 타워크레인 등 전도방지 조치 ▲상습침수지역 배수로 정비 및 배수펌프 구비 ▲태양광시설물, 창호 강풍대비 철저 등 조치사항을 각 시·군에 긴급 시달하는 등 태풍 대비에 만전을 기하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr