박주정 제16대 광주서부교육장 취임…본격 업무 돌입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박주정 제16대 광주서부교육지원청 교육장이 1일 취임식을 갖고 본격 업무를 시작했다.

취임식은 최근 코로나19로 인한 사회적 거리두기 3단계에 준하는 행정명령 발동으로 교육지원청 국·과장급 간부 및 직원 일부가 참석한 가운데 조촐히 진행됐다.

박 신임 교육장은 1992년 금파공업고등학교 교사를 시작으로 교육계에 발을 디뎠다.

금당중학교 교감, 광주동부교육지원청 중등교육과장, 시교육청 민주인권생활교육과장, 동부교육지원청 교육지원국장, 전남공업고등학교 교장으로 근무하는 등 29년 동안 교육발전을 위해 헌신·봉사해 왔다.

특히 장학사 재직 시절 학생들의 학교 부적응으로 인한 학업 중단을 예방하기 위해 직접 광주청소년교육원을 설립했다. 그 후 뜻을 같이 한 100명의 교사를 발굴하고 모금활동을 통해 도시형 대안학교 ‘용연학교’를 개소해 전국 Wee스쿨 모델로 성장시켰다.

또 금란교실, 학교폭력상담지원센터 개설 및 위기학생 신속대응팀 ‘부르미’의 운영에도 주도적인 역할을 해 온 점을 인정받아 지난 2017년 ‘대한민국 공무원상(녹조근정훈장)’을 수상했다.

박주정 교육장은 “‘더불어 행복한 서부교육 공동체’를 위한 막중한 책임감을 느낀다”며 “심각한 코로나19 위기 상황 속에서도 서부교육지원청이 학교 현장의 안전 사각지대를 빈틈없이 찾아 밀착 지원해 더욱 신뢰받는 기관으로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

이어 “청렴한 교육행정 실현에 모두가 적극적으로 동참해 주길 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr