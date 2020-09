[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영) 시설관리공단 소속 임직원은 8월31일 코로나19 바이러스 확산으로 혈액 수급에 어려움을 겪고 있는 의료계의 고통을 분담하기 위해 임직원이 단체로 헌혈하는 ‘생명나눔 사랑의 헌혈’ 캠페인을 벌였다.

이날 공단 소속 직원들은 헌혈 후 적십자혈액원 헌혈버스 앞에서 캠페인 참여를 독려하는 기념사진을 촬영했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr