충남, 북한이탈주민 생활안정에 ‘지역사회 협력’

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 지역 민간단체와 손을 잡고 북한이탈주민의 생활안정을 지원한다.

도는 1일 국제로타리 3620지구, 삼성전자 B2B사업부 이노엠씨, 충남하나센터 등 3개 민간단체와 ‘충남 북한이탈주민 정착 지원’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 각 기관이 북한이탈주민이 지역사회에서 안정적으로 정착·생활할 수 있도록 하는데 협력하는 것을 골자로 체결됐다.

우선 도는 협약 참여 기관 간 협약 사항을 조율하고 지원하는 총괄 역할을 맡는다. 또 국제로타리 3620지구는 전입 초기 북한이탈주민에 가구당 월 55만원을 후원하고 국제로타리 100개 클럽 회원과 북한이탈주민 간 결연으로 지역별 상호교류, 문화탐방, 북한이탈주민 자녀 학업증진 장학금 수여 등을 지원한다.

이외에 삼성전자 B2B사업부 이노엠씨는 생활필수 가전제품 할인과 품질보증 및 대상자 책임전달 등 서비스를 제공하고 충남하나센터는 업무협약 전반의 행정업무를 책임져 북한이탈주민과 민간기관·단체 간 상호 소통·통합을 도울 예정이다.

양승조 충남도지사는 “협약은 일시적 지원을 넘어 민간단체와 유관기관이 협력해 지역에 거주하는 북한이탈주민의 경제적 생활안정을 돕는 취지로 체결됐다”며 “북한이탈주민이 지역에서 안정적으로 정착해 지역사회의 일원이 될 수 있는 계기가 마련되길 바란다”고 말했다.

