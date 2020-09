정 총리 "단 한 명의 의료인도 처벌 원치 않아…시간이 많지 않다"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 1일 무기한 집단 휴진에 돌입한 대한의사협회와 대한전공의협의회를 향해 "지금 10명의 전공의가 고발돼 있는 상태인데 정부는 단 한 명의 의료인도 처벌을 받는 일을 원하지 않는다"며 조속한 현장 복귀를 촉구했다.

정 총리는 이날 정부서울청사 집무실에서 기자간담회를 갖고 "정부는 법과 질서를 수호할 기본 책무가 있지만, 정부의 권능이 크게 손상되지 않는 한 유연한 자세로 이 문제 해결을 위해서 최선을 다할 생각"이라며 이같이 밝혔다.

정 총리는 '전공의에 대한 고발 철회가 있을 수 있느냐'는 취재진의 질문에 "한 사람의 의료인도 희생되는 일이 없으면 좋겠다는 말에 담긴 함축적 의미를 받아들여 달라"고 답했다.

정 총리는 "어제 정부가 집단 휴진 피해 신고 지원센터를 열었는데 불과 몇 시간 만에 48건의 피해 사고가 접수돼 34건이 처리됐다"며 "더 이상 국민에 피해 없도록 하루빨리 현재의 상황이 끝나야 한다"고 강조했다.

그러면서 "시간이 많지 않다. 시간이 늦어질수록 그만큼 법과 제도를 벗어나는 일이 늘어나고 국민의 불편이 가중될 것"이라며 "현재 상황이 지속되면 승자는 없고, 패자만 있을 것이다. 하루빨리 의료 현장으로 복귀해 의료 서비스를 기다리고 있는 환자들을 돌봐주는 것에서부터 출발해야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

