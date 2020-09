교직원공제회, VC 블라인드 펀드 위탁운용사 모집...오는 24일까지

[아시아경제 박지환 기자] 한국교직원공제회는 오는 24일까지 2020년 국내 벤처캐피탈(VC) 블라인드 펀드 위탁운용사를 공개 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 VC 블라인드 펀드 신규 출자 규모는 총 1500억원으로 지난해 출자 규모 대비 600억원 증가했다.

교직원공제회는 운용 규모와 업력에 따라 리그를 나누고 총 10개사(대형 3개사, 중형 4개사, 루키 3개사 내외) 이내의 위탁운용사를 선정한다.

결성 규모 1200억원을 기준으로 대형사와 중형사를 구분해 선정하고 결성 규모 500억원 미만의 루키는 별도로 선별한다.

또 리그제 운영을 통해 다양한 규모의 운용사를 뽑아 VC 성장 생태계를 조성하고 국내 유니콘 기업의 육성 토대를 마련하는 등 VC 시장의 균형 발전을 시도할 계획이다.

교직원공제회는 오는 24일까지 제안서 접수를 마감하고 제반 평가과정을 거쳐 11월 중 위탁운용사를 최종 선정할 예정이다.

김호현 교직원공제회 기금운용총괄이사(CIO)는 "공제회는 2017년 1290억원, 지난해 900억원을 VC에 정기 출자해 벤처 시장 활성화를 도모해왔다"며 "올해는 최대 출자와 리그별 우수 위탁운용사 선정을 통해 포트폴리오 다변화, 자산운용 수익률 제고, 혁신 성장 분야 육성 등을 지원하겠다"고 밝혔다.

