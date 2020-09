경남 2021학년도 수능 응시원서 접수 개시

3일부터 18일까지 창원 등 7개 교육지원청 접수

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청는 2021학년도 대학수학능력시험 응시원서를 접수한다고 1일 밝혔다.

접수는 3일부터 18일까지 오전 9시부터 오후 5시까지 도내 고교 및 창원과 진주, 양산, 거창 등 7개 시험지구교육지원청에서 접수하며, 토요일과 공휴일은 제외다. 이 기간에는 접수내용 변경도 가능하다.

원서접수는 본인이 직접 접수하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 장애인과 수형자, 군복무자, 입원 중인 환자, 원서 접수일 기준 현재 해외거주자 등에 한해 응시자의 부모 등 직계가족이 대리 접수를 할 수 있다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 자가격리자 및 확진자도 대리접수 대상자에 포함해 대리접수자와 지원자의 관계를 확인할 수 있는 증빙서류 제출시 대리접수가 가능하다.

원서접수를 희망하는 수험생은 응시원서, 응시수수료, 신분증, 여권용 사진 2매를 지참해야 하고, 해당자에 한해서 기타 증빙 서류를 추가로 제출해야 한다.

원서에 부착하는 사진은 원서접수일 기준 6개월 이내인 3월 4일 이후 촬영한 사진이어야 한다. 신분증은 주민등록증, 유효기간 내 주민등록증발급신청확인서, 운전면허증, 기간만료 전 여권, 유효기간 내 청소년증, 학교장직인 등이 기재된 학생증만 인정된다.

또한 교육청에서는 올해부터 수험생이 납부하는 수능 응시수수료 납부 방식을 현금납부에서 가상계좌납부로 전면 개선해 학교의 업무 부담을 경감했다.

홍정희 교육과정과장은 “올해 수능에서는 2015 개정 교육과정이 첫 적용되면서 동시에 현 수능 체제가 마지막으로 적용된다”며 “원서접수 기간 내에 수험생들이 안심하고 접수처를 찾을 수 있도록 방역에 철저를 기하겠다”고 말했다.

