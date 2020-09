‘안전보호앱’ 없는 자가격리자 5000명 … 전화확인도 잘 안돼

미래통합당 강기윤 의원 “위치확인 안전보호앱도 미설치” 지적

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 국회 미래통합당 강기윤 의원(창원 성산)은 방역당국이 자가격리자의 위치를 실시간으로 확인할 수 있도록 하는 ‘안전보호앱’을 설치하지 않은 격리자가 5216명에 달한다고 1일 밝혔다.

강 의원이 행정안전부로부터 받은 자료를 조사 및 분석한 결과, 지난달 26일 18시 기준 코로나19의 의심 증상자 또는 확진자의 밀접접촉자 등 자가격리자는 국내 발생 3만3552명, 해외 입국 3만423명으로 총 6만3975명이다. 이 중 안전보호앱을 설치하지 않은 자가격리자는 전체의 8.2%인 5216명인 것으로 확인됐다.

지역별로 보면 안전보호앱 설치율이 가장 낮은 곳은 제주(74.5%) 지역으로 나타났으며, 그다음은 서울(87.4%), 대구(88.6%), 인천(89.9%), 경남(91%) 등 순이었다. 모든 자가격리자가 안전보호앱을 설치한 지자체는 충남(100%)이 유일했다.

강 의원에 따르면 자가격리자가 안전보호앱을 설치하지 않으면 지자체 등 방역당국이 하루에 2회 이상 유선 전화로 위치 등의 방역관리 사항을 확인해야 한다. 그러나 실제로는 격리기간 동안 방역당국의 전화 연락이나 확인이 없는 사례가 속출하고 있다.

강 의원은 “전화 특성상 위치 확인의 실효성 또한 낮은 실정이다”며 “특히 2G폰 사용자의 경우 방역당국이 안전보호앱 기능이 설치된 자가격리 전용 핸드폰을 임시로 대여하는 방안과 자가격리자를 대상으로 앱을 설치하도록 하는 법적 근거 마련을 적극 검토해야 한다”고 말했다.

