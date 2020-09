대구시, 내년 국비 3조1302억 확보…추가분 포함 '역대 최대' 기록할 듯

신규사업은 42건 1078억원…대경권 감염병전문병원 설립은 '깜깜'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 2021년도 정부예산안에 대구지역에 투입되는 국비가 미래신성장과 SOC 등 3조1302억원이 반영됐다. 이는 전년도 반영액 2조8969억원 대비 2333억원(8.1%)이 증가한 수치다.

1일 대구시에 따르면 올해 공모선정 가능성이 있는 국비사업과 대구사랑상품권행복페이(신청액 800억원) 사업의 지역별 배분 금액이 9월 중 확정되면 국비 반영액은 더욱 늘어날 것으로 기대된다. 향후 전체 국비 반영을 감안하면 최근 5년 내 최대규모인 3조2천억원을 상회할 것으로 보인다.

대구지역의 2021년 신규사업은 42건에 1078억원(건수대비 62.6%, 신청대비 38.7%)이 반영됐다. 이는 전년도 57건에 1056억원과 비슷한 수준이다.

내년도 국비 반영 주요사업을 구체적으로 살펴보면, 미래성장동력 창출 및 4차 산업혁명 R&D 분야에서는 ▲물산업 유체성능 시험센터 건립(77억원) ▲분산형 테스트베드 구축(10억원)사업이 반영됐다.

영상진단의료기기 탑재용 AI기반 영상분석 솔루션 개발(55억원)과 미래의료기술 연구동 건립(5억원), 의료기술시험연수원 건립(48억원), 첨단의료기기 공동제조소 구축(20억원) 등도 반영돼 지역 첨단의료산업 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

5G기반 자율주행 융합기술 실증플랫폼 구축(86억원), 미래형자동차 구동전장부품 실증 기반조성(25억원), 미래차 디지털 융합산업 실증플랫폼 구축(5억원) 등이 반영되면서 미래형자동차 산업 성장동력을 확보했다. 또한 ▲대구 이동식 협동로봇 규제자유 특구(68억원) ▲5G기반 첨단 제조로봇 실증 기반구축(99억원) ▲지능형로봇 보급 및 확산(751억원) ▲로봇안전성평가 기반구축(21억원) 등 대구가 로봇산업 선도도시의 위상을 이어갈 수 있는 굵직굵직한 프로젝트도 반영됐다.

둘째, 코로나19 이후 지역 경제 역동성 회복 및 재도약을 위한 주력산업의 소재부품 경쟁력 강화와 지역산업혁신 분야에서는 ▲소재부품기술기반혁신사업 테스트베드 구축(169억원) ▲물 없는 컬러산업육성(81억원) ▲소재산업 빅데이터 플랫폼 구축 및 실증사업(24억원) ▲첨단나노소재부품 사업화 실증기반 고도화(20억원) 사업이 포함됐다.

이와 함께 산업단지 대개조(500억원), 도시형소비재산업 글로벌 신시장 개척 지원(29억원), 제3산단 혁신지원센터 및 복합문화센터 건립(15억원), 한국 안경산업 고도화 육성사업(15억원) 등도 확보함으로써 지역 전통사업의 구조 고도화를 통한 산업경쟁력을 강화할 수 있게 됐다.

셋째, 국가산단 철도망 연계 등 사통팔달 교통망 확충 분야에서 ▲대구산업선 철도 건설(144억원) ▲대구권 광역철도 건설(120억원) ▲대구순환고속도로건설(1020억원) ▲다사~왜관 광역도로 건설(54억원) ▲도시철도 1호선 안심~하양 복선전철(376억원) 등의 광역교통망 구축사업이 반영됐다. 이 밖에 상화로 입체화 사업(112억원), 조야~동명 광역도로 건설(23억원), 금호워터폴리스 산단 진입도로 건설(106억원) 등 혼잡도로 해소 및 노후 산단 경쟁력 강화에 필요한 사업비도 포함됐다.

그 밖에 주요사업으로 ▲국가정보자원관리원 대구센터 건립(1401억원) ▲농수산물도매시장 시설현대화(27억원) ▲옛 경북도청 이전부지 조기 매입(188억원) ▲전기차·이륜차·수소차 보급 사업(721억원) 등이 반영돼 지역숙원 사업들을 속도감 있게 추진할 수 있게 됐다.

권영진 대구시장은 "2021년 국비확보를 위해 매진한 결과, 미래산업 추동력 확보와 지역경제 역동성 회복을 위한 예산을 확보한 것은 매우 다행"이라면서 "대경권 감염병전문병원 설립, 제약 스마트팩토리 플랫폼 구축 등 정부예산안에 미반영된 현안 사업들을 추가 확보할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr