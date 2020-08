[아시아경제 김봉주 인턴기자] 나인뮤지스 출신 가수 겸 배우 경리가 네티즌의 말에 재치있게 대처했다.

경리는 30일 인스타그램에 "너무 갑갑해서 집콕 아니고 '차콕' 짧게 drive하고 무사귀가!"라는 글과 영상 하나를 올렸다.

영상에는 차 안에서 오랜만에 외출하며 한껏 신이 난 경리의 모습이 담겼다.

한 네티즌은 경리에게 "배접 귀엽네요"라고 뱃살을 지적하는 말에 "이 정도는 재산이죠"라고 재치있게 대답했다.

한편, 경리는 현재 군 복무 중인 가수 정진운과 3년째 열애하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr