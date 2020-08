서울시구청장協, 152차 정기회의 비대면 영상회의 개최

31일 오후 5시부터 2시간여 동안 비대면 영상회의 개최... 주민 안전 및 생활 현안 논의 위해 비대면 영상회의 개최 냉난방기 실외기로 인한 주민 불편 해소방안 건의 등 총 14개 안건 심의 및 의결

[아시아경제 박종일 기자] 서울시구청장협의회(협의회장 도봉구청장 이동진)가 31일 오후 5시부터 25개 구청장들이 참석한 가운데 제152차 정기회의를 개최했다.

수도권을 중심으로 코로나 19 확산세가 지속되고 있는 가운데 서울시구청장협의회는 수도권 사회적 거리두기 2단계 방역조치 강화로 대면방식의 회의가 어려워짐에 따라 주민 안전 등 현안 논의를 위해 비대면 영상회의를 개최했다.

협의회는 이번 회의에서 주민생활과 밀접한 관련이 있는 냉난방기 실외기로 인한 주민 불편 해소방안 건의 등 총 14개 안건을 심의 및 의결했다.

또, 서울시-자치구간 복지사업 조정위원회 TF 회의 진행사항 보고를 통해 지속가능한 복지체계 구축을 위해 무상교복 확대 지원 및 출산장려금의 자치구간 격차해소에 서울시와 자치구간에 공감대를 형성, 이를 위해 함께 노력해 나가기로 했다.

이동진 협의회장은 “코로나19가 엄중한 상황에서 비대면 영상회의를 개최하게 됐다"며 "힘든 상황이지만 시민 여러분께서도 상향된 거리두기를 적극적으로 실천해주시고, 자치구간 빠른 정보공유를 통해 코로나19사태에 적극 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

