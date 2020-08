코로나19로부터 대중교통 이용 시민들은 우리가 지킨다

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시가 시내버스를 이용하는 시민들이 코로나19로부터 안전한 대중교통을 위하여 시내버스 승강장에 대하여 긴급방역을 실시한다.

최근 순천시 관내에 코로나19가 확산되고 있어, 모든 역량을 총 동원하여 확산 차단에 최선을 다하고 있으며, 특히 시민들이 많이 이용하는 시내버스 승강장에도 긴급방역을 실시할 예정이다.

올해 2월과 3월에도 2차례에 걸쳐 시내버스 승강장에 대한 방역을 실시한 바 있으며, 이번에도 신속히 방역을 실시하여 대중교통을 이용하는 시민들의 안전을 지킨다는 계획이다.

순천시 관계자는 “앞으로도 필요시 시내버스 승강장에 대한 방역을 실시하겠으며, 시민들을 코로나19로부터 안전하게 지키기 위해 최선을 다하겠다.”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr