5·18민주화운동기록관, 내달 1일부터 온라인전시관 개관

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18민주화운동기록관이 내달 1일부터 온라인전시관을 개관한다.

31일 5·18민주화운동기록관에 따르면 온라인전시관은 상설전시실(1~3층 및 6층)을 360도 VR파노라마로 촬영한 영상과 2020년 제주전시를 비롯해 5·18기록관이 진행해온 모든 전시를 영상으로 촬영하고 해설을 포함해 공개한다.

상설전시실 VR파노라마는 관람객이 온라인 공간 안에서 직접 전시돼 있는 기록물의 내용을 선택해 볼 수 있다.

특히 2020년 5·18민주화운동 40주년 특별전, 제주4·3평화기념관에서 진행된 40주년 기념전시, 국립5·18민주묘지 전시, 전일빌딩245 5·18기념공간 전시 등 다양한 전시를 해설을 포함한 다큐멘터리 형식으로 관람할 수 있다.

또 이번 영상들은 향후 영어·독일어·프랑스어·일본어·중국어 등으로 번역해 다국적 서비스로 제공된다.

정용화 5·18민주화운동기록관장은 “이번 온라인전시관은 코로나19로 인해 기록관을 방문하지 못하는 시민들의 아쉬움을 달랠 계기가 될 것으로 기대된다”며 “일부지만 VR파노라마를 통해 전 세계인이 5·18민주화운동기록물을 확인하고, 나아가 5·18전국화·세계화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

