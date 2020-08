익산시, 청년·신혼부부 임대주택 수급정책 추진

인구 28만이 마지노선, 고강도 대책 추진키로

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 익산시가 인구 늘리기 정책의 일환으로 청년층과 신혼부부를 대상으로 체계적인 임대주택 수급에 나서기로 했다.

31일 정헌율 익산시장은 간부회의서 “소라산 공원에 지어지는 아파트를 비롯해 수년 내에 공급 가능한 임대주택이 예측 가능한 상황이다”며 “관내 임대주택을 전체적으로 파악해 체계적인 수급 계획을 수립하고, 청년층과 신혼부부들에 특별 공급할 수 있도록 분양 공고 시 반영해주길 바란다”고 주문했다.

또 이날 회의에서 정 시장은 “익산시 인구의 마지노선은 28만 명이다”며 “2017년 말 30만 인구를 지켜냈던 저력을 다시 한 번 보여줘야 할 때다”고 강조하면서 “모든 역량을 쏟아 붓는 고강도의 그랜드 플랜을 수립해야 한다”고 지시했다.

정 시장은 “골목상권 활성화를 위해 익산 다이로움 페이백 이벤트를 적극 활용해야 한다”면서 “추석명절을 맞아 진행하는 다이로움 깜짝 이벤트에 많은 시민들이 동참해, 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 골목상권에 힘이 되어주길 바란다”고 말했다.

시는 추석 깜짝 이벤트로 내달 1일부터 오는 10월 4일까지 사용한 금액 중 총 50만 원 한도 내에서 10%를 다시 포인트로 되돌려주는 페이백을 시행한다.

이와 함께 ‘다이로움’을 구매하고 사용하지 않는 이용자들의 지역경제 소비촉진을 위해 내달부터 보유금액이 300만 원을 초과할 경우 10% 추가 적립 인센티브 구매 혜택을 제한한다. 이 경우에는 보유금액을 사용한 후에 ‘익산 다이로움’을 구매할 수 있다.

이밖에도 정 시장은 “일부 지역에서 공무원 확진 사례들이 나오고 있는데, 공무원의 감염은 일반 개인의 감염보다 더 심각한 문제이다”며 “직원들은 타지 방문 및 외부인 접촉 자제 등 방역수칙을 더욱 철저히 준수해야 한다”고 주문했다.

이어 “도시미관 개선을 위해 추석 전까지 불법 현수막 정비에도 총력을 기울여야 한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr