홍남기·김현미 "부동산 시장, 진정세…가격 상승률 멈췄다"

[아시아경제 김혜민 기자] 부동산 정책을 주도하는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 김현미 국토부장관이 부동산 시장이 상당 부분 진정세에 들어갔다는 판단을 내놨다.

홍 부총리는 31일 오후 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 "부동산 시장은 6, 7월 불안정성을 보였지만 정부 정책에 의해 상당 부분 진정세로 들어가고 있다고 본다"고 말했다.

그는 '최근 강남 압구정동에 평당 1억 시대가 온다고 한다. 이게 정상인가'라고 물은 홍준표 의원을 향해 "서울 시내 아파트 상승률, 강남4구 아파트 상승률을 알고 지적하는 것인가"라고 발끈하기도 했다. 홍 부총리는 "과거 부동산 시장이 불안정했기 때문에 강력한 대책을 내놨고 점점 안정세로 이행해가고 있는 과정"이라고 강조했다.

김 장관 역시 "8.4 대책 발표 이후에 부동산 상승세가 상당 부분 축소됐다"고 판단했다. 그는 "지난주까지 상승률이 0.1%였고, 강남 3구는 2주째 상승률이 0%로 상승률을 멈췄다고 본다"고 말했다.

김 장관은 최근 '30대가 영끌(영혼을 끌어모아)로 대출을 해 집을 사는 것이 안타깝다'고 말한데 대해선 "시간이 더 지나면 부동산 가격이 안정될 것이라고 보는데 지금 가격이 매우 높은 시기에 대출을 많이 끌어안고 매수하는데 장기적으로 합리적 선택인지 유감스럽다는 의미"라고 밝혔다.

그는 '지금 부동산 가격이 거품이 있다고 보는가, 앞으로 부동산 가격이 떨어지는가'라는 이종배 미래통합당 의원의 질의에 "(거품이) 상당 부분 있다고 본다"며 "시간이 지나면 (가격) 조정이 있을 것"이라고 강조했다.

