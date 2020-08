[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사는 노·사합동(사장 김경호, 노조위원장 박종락)으로 코로나19 재확산을 막기 위해 최일선 현장에서 고생하는 서울의료원 의료진 및 임직원을 위해 포도, 귤 등 120박스를 전달했다.

이는 서울 및 수도권에 코로나19 재확산에 따른 긴급한 상황에서 서울 시민의 건강과 안전을 지키기 위해 헌신하는 의료진의 노고에 대해 보답하고 힘을 북돋을 수 있도록 응원을 보내는 것이다.

또 유례없이 긴 장마와 태풍 제8호 바비가 할퀴고 간 농업농촌을 조금이나마 돕고 어려운 경제에 활력을 불어넣의려는 측면도 있다.

서울시농수산식품공사 노·사는 한마음 한 뜻으로 사회적인 고통을 조금이나마 나누어 함께하고 싶어 지난 2월에 이어 두 번째로 이 일을 계획하고 실천했다.

