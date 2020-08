진주시, 하반기 지역공동체 일자리사업 상반기에 이어 추진

찾아가는 일자리발굴단사업 등 7개 사업 20명 참여

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 진주시는 9월 1일부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체한 지역경제를 활성화하고 취약계층에게 안정된 일자리를 제공하기 위해 '2020년 하반기 지역공동체일자리사업'을 추진한다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 올해 11월 말까지 3개월간 시행되며 지역의 자원과 공간 등을 활용한 찾아가는 일자리발굴단 사업 등 7개 사업에 20명이 참여하게 된다.

시는 사업 참여자에 대한 코로나19 감염병 예방 교육을 하고 마스크 의무 착용과 하루 2회 이상 발열 체크, 작업 중 참여자 간 거리 유지 등 사회적 거리 두기 지침에 적극적으로 대응할 예정이다.

지역공동체일자리사업은 2011년부터 시행해 올해 상반기에는 9개 사업에 45명이 참여하는 등 매년 실직자들에게 일자리를 제공해 생계보장 및 실업 해소에 이바지해 참여자들에 호응을 얻고 있다.

한편 시는 코로나19 극복을 위한 사업으로 상반기 진주형 일자리사업 1086명, 하반기 2190명이 참여하는 희망 일자리사업을 대대적으로 시행하고 있으며 지역공동체일자리사업, 노인일자리사업 등 다양한 공공 일자리사업 추진으로 시민들의 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 적극적으로 노력하고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr