에이지투웨니스, 크리스탈 커버팩트 한정판 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업(대표 임재영)의 대표 화장품 브랜드 에이지 투웨니스는 에센스 커버팩트 출시 7주년을 기념해 '1캐럿 크리스탈 에디션'을 출시한다고 31일 밝혔다.

에이지 투웨니스의 1캐럿 크리스탈 에디션은 팩트케이스에 정품 스와로브스키 1캐럿 크리스탈을 담아 광채피부의 아름다움을 표현했다. 고객 감사의 의미를 담아 시즌 최초로 정품 스와로브스키 크리스탈 목걸이 1세트가 포함된 쥬얼리 구성도 선보인다.

이번 에디션에 포함된 1캐럿 크리스탈은 스와로브스키의 최상급 커팅인 ‘시리우스’를 적용했으며, 1캐럿 크리스탈을 둘러싼 198개의 커팅 디자인이 더해져 빛의 아름다움을 극대화했다.

프랑스산 오키드 성분을 함유한 에센스 71%를 함유해 깨끗하고 촉촉한 피부표현을 도와주며 다이아몬드, 루비, 사파이어, 자수정 등 보석 원석 파우더와 꽃잎 모양의 파우더를 함유해 반짝이는 피부 표현을 완성해 준다. 특허 받은 피지 흡착 파우더와 커버 파우더를 함께 적용해 높은 피부 밀착은 물론 결점없이 깨끗하고 빛나는 피부 표현을 도와준다.

이번 에디션 론칭 구성은 △에센스 커버팩트 본품 2개 △에센스 커버팩트 리필 3개 △스와로브스키 정품 크리스탈 목걸이 1세트 △정품 인증씰 △리미티드 쇼핑백이며 가격은 6만9900원이다.

이번 에디션은 내달 3일 오후 8시40분 GS홈쇼핑에서 첫 판매 방송을 시작하며 방송 전까지 사전 주문이 가능하다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr