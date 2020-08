KOTRA, '디지털 전환' 속도…연내 로드맵 수립

내달 1일부터 '디지털 트랜스포메이션' 비전 수립 착수

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 다음달 1일부터 'KOTRA 디지털 트랜스포메이션' 비전 수립에 착수한다고 31일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 글로벌 기업의 디지털 전환이 가속화되는 가운데 디지털을 활용해 기존 무역·투자 진흥 서비스를 혁신한다는 계획이다. 연내 관련 로드맵을 수립하고 내년부터 본격적인 디지털 전환에 돌입한다는 포부다.

고객, 사업, 업무 등 세 분야로 나눠 KOTRA형 디지털 트랜스포메이션을 추진한다. ▲새로운 고객가치와 경험을 창출하고 ▲새로운 비즈니스 모델로 무역·투자 생태계를 구축하며 ▲일하는 방식을 혁신해 프로세스를 개선한다.

먼저 고객이 손쉽게 정보를 찾고, 모르는 것을 물으며, 필요한 사업을 신청할 수 있는 시스템이 기반이 된다. KOTRA는 올해 초부터 해외무역관에서 수집한 세계시장 정보를 ‘무역·투자 빅데이터 서비스’를 통해 제공하고 있다. 현재 우리 기업은 제품 정보를 입력하면 수출 유망국가·시장을 탐색할 수 있으며, 앞으로는 역량에 맞는 교역 파트너와 KOTRA·유관기관 서비스까지 추천받게 된다.

비즈니스 모델과 플랫폼도 혁신한다. 온라인 기업간거래(B2B) 마켓플레이스인 ‘바이코리아’를 개편한다. 화상상담 주선 시스템과 온라인 전시 기능을 강화해 우리나라를 대표하는 전자상거래 플랫폼으로 키운다는 계획이다. 코리아 브랜드를 활용한 온라인 국제전시회를 개최하고, 글로벌 유통망 입점 지원을 위해 국내외에 ‘K-스튜디오’를 구축한다.

아울러 KOTRA는 민간 분야에서 제안한 창의적 아이디어를 사업화하는 오픈 이노베이션형 협력체계도 구축할 예정이다. 서비스 수행을 위해 외부 스타트업의 기술을 활용하고 내부적으로는 짧은 주기를 반복하는 ‘애자일’ 조직 운영방식도 도입한다. 디지털 인재 육성을 위한 사내교육도 확대한다는 방침이다.

권평오 KOTRA 사장은 “디지털 혁신의 성패는 조직 전체가 갖추고 있는 디지털 역량과 구성원의 참여를 유도하고 변화를 이끌 수 있는 리더십 역량에 달렸다”며 “대외적으로 보다 많은 고객에게 보다 좋은 서비스를 제공하고 대내적으로는 보다 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 디지털 전환에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

