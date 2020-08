유진로봇, ‘아이클레보 라이언 로봇청소기’ 출시

콤팩트한 원룸 전용 크기…기본에 충실 가성비 ‘갑’

반려동물 위한 저소음 설계…일상생활 방해 최소화

[아시아경제 문혜원 기자] 유진로봇은 카카오프렌즈와의 협업 신제품인 ‘아이클레보 라이언 로봇청소기’를 31일 출시한다고 밝혔다.

아이클레보 라이언 로봇청소기는 1인 가구, 원룸 청소에 특화한 로봇청소기다. 오직 아이클레보에서만 만날 수 있는 라이언 캐릭터 디자인과 작고 귀여운 콤팩트한 사이즈로 원룸에서도 공간 제약 없이 편리하게 사용할 수 있으며 아이 방 및 작은 방 전용 세컨드 로봇청소기로 활용도가 높다.

또 소리에 민감한 반려동물들을 위해 스트레스가 거의 없는 저소음 청소(58.2dB) 설계로 일상생활 방해를 최소화했다. 간편한 원터치 ON-OFF 방식으로 누구나 쉽게 작동할 수 있으며 먼지 통 분리·세척이 쉬워 청소한 뒤 관리도 편리하다.

기본 구성품인 걸레판을 장착해 흡입과 물걸레 청소를 2in1으로 함께 진행할 수 있다. 흡입 청소 시에는 랜덤 모드, 스폿 모드, 엣지 모드가 임의로 적용되는 멀티 클리닝 시스템으로 벽면까지 효율적으로 청소할 수 있다. 콤팩트한 사이즈에 10만원대 가격으로 청소에 필요한 모든 기능을 갖춘 가성비 로봇청소기다.

크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 펀딩을 통해 단독 공개된다. 와디즈에서만 적용되는 얼리버드 특별 할인가 12만9000원에 만날 수 있다. 400대 한정으로 구매 가능하다.

