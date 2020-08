정관장, 여성 위한 녹용 ‘정관장 천녹W’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 정관장은 여성을 위한 녹용, ‘정관장 천녹W’를 출시했다고 31일 밝혔다.

‘정관장 천녹’은 ‘하늘이 내려준 귀한 녹용’이라는 뜻으로 천혜의 환경에서 자란 건강한 사슴의 뿔 중에서도 최상위 등급인 SA~A급 녹용과 국내산 6년근 홍삼을 베이스로한 프리미엄 녹용브랜드다.

‘정관장 천녹W’는 여성에게 필요한 맞춤형 녹용 제품으로 설계한 것이 특징이다. 4가지 전통원료인 숙지황, 작약, 천궁, 당귀의 사물(四物)과 여성에게 특화된 원료인 연자육, 약쑥, 익모초, 솔싹 등을 더해 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다.

진하면서도 부드러운 맛을 느낄 수 있는 액상형 제품이며 한포 70㎖, 총 30포로 구성됐다. 또 개별 파우치로 포장돼 휴대가 간편하고 섭취가 용이하다.

정관장은 녹용이 예로부터 남녀노소 누구에게나 사랑받고 있었던 원료이지만 각각 섭취하는 이유가 조금씩 다른 부분이 있어 여성 고객만을 위한 맞춤형 녹용 제품을 개발하게 됐다고 밝혔다.

정관장 제품은 전국 가맹점, 백화점, 대형마트 등에서 구입 가능하며, 비대면 구입을 원하는 경우 건강식품 전문몰인 ‘정관장몰(정몰)’에서 온라인 구매가 가능하다. 정몰에서 구입한 제품을 원하는 날짜에 가맹점에서 픽업하길 원할 경우 ‘매장픽업 서비스’ 신청도 가능하다.

