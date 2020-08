'금천50플러스센터' 온라인 개관

9월1일부터 인생설계, 경력개발, 문화조성 분야 20여개 온라인 강좌 운영... 금천50플러스센터 홈페이지에서 수강신청...개관 기념 ‘포스트 코로나, 50+언택트 삶 즐기기’ 특강 진행

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 ‘금천50플러스센터’가 9월1일부터 온라인으로 개관해 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

‘금천50플러스센터’는 구가 고령화시대 중·장년들의 인생재설계에 도움을 주기 위해 독산1동(범안로17길 22)에 지하 1~지상 8층 연면적 1781㎡규모로 건립한 복지시설이다.

그동안 구는 코로나19 장기화로 센터 개관을 2차례 연기, 온라인 특강과 비대면 실시간 강좌를 다수 개설해 시범운영한 바 있다.

구는 최근 코로나19의 급격한 확산으로 사회적 거리두기가 2단계로 격상됨에 따라 센터에서 9월부터 운영 예정이었던 80여개 정규 프로그램 중 20여개 강좌를 온라인으로 전환, 50+세대에게 인생설계, 경력개발, 문화생활 등의 기회를 제공하기로 했다.

9월2일 ‘청소년 미래설계전문가’ 과정과 3일 ‘동화구연지도사 3급’ 과정을 시작으로 ‘인생설계 분야’ ▲나의 인생2막 길찾기 교실 ▲50+관계 탐구교실 ▲50+에 만나는 인문학, ‘경력개발 분야’ ▲수어교실 ▲ICT활용 치매돌봄전문가 양성 ▲사군자기질검사 3급, ‘문화조성 분야’ ▲시니어모델 ▲감성 펜드로잉 ▲온라인 스토어 등 다양한 강좌를 운영할 예정이다.

아울러, 온라인 개관을 기념하기 위해 9월1일 ‘포스트 코로나, 50+언택트 삶 즐기기’라는 주제로 노익희 BUK인재개발원 원장의 특강도 진행된다.

온라인 강좌 수강을 원하는 50+세대는 금천50플러스센터 홈페이지에서 신청하면 된다.

한편, 온라인으로 전환되지 못한 오프라인 강좌는 사회적 거리두기가 1단계로 하향 조정될 경우 운영될 예정으로 센터 홈페이지에서 미리 수강신청 할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19 확산으로 공공시설 운영이 중단돼 금천50플러스센터에서 기획한 중장년층의 인생재설계 프로그램들이 정상 운영되지 못해 안타깝게 생각한다”며 “포스트코로나 시대에 맞춰 50+세대가 인생 후반전을 준비할 수 있도록 다양한 온라인 프로그램을 운영, 감염병이 잦아들면 주민들이 안심하고 센터를 이용할 수 있도록 운영준비에 힘쓰겠다”고 말했다.

