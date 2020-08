타이틀리스트 어패럴 "F/W시즌 신제품" 출시

타이틀리스트 어패럴이 2020년 F/W시즌 신제품(사진)을 선보였다.

투어핏(TOUR-FIT) 라인은 특히 골퍼들이 편안하고, 자신있는 스윙을 할 수 있도록 상하의에 익스펜디드 프로테이션(Expanded Protation)을 적용했다. 백스윙부터 임팩트, 피니시에 이르기까지 효율적인 스윙과 역동적인 움직임이 가능한 비결이다. 가을 아이템에는 스트레치 저지 소재를 혼합했고, 겨울 아이템은 모션 밴드(Motion-Band)를 활용해 활동성을 더욱 높였다.

컴포트 넥-케어(New Comfort Neck-Care)는 어드레스 과정에서 옷깃 끝이 턱에 닿는 것을 방지하는 역할이다. 폴딩 가이드(Folding Guide) 라인으로 옷깃을 안정적으로 접어둘 수 있다. 플레이(Play) 라인은 '매크로 & 마이크로(Macro & Micro)', '네오 옐로우(Neo-Yellow)'의 두 가지 테마 아래 다양한 컬러와 패턴을 자랑한다. 전국 브랜드 스토어에서 70만원 이상 구매하면 의류 파우치를 준다.