'집사부일체' 김희선, 애장품 경매X토마토 완판 1001만원 기부...ft.김희선 남편X주원(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 30일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에서는 일일사부 김희선과 멤버들이 자선 경매에 나서는 모습이 전파를 탔다.

김희선은 자신의 유일한 운동이 노래방에서 노는 것이라고 밝혔다. 이에 멤버들은 김희선과 함께 광란의 노래방 파티를 벌였다. 끊임없이 이어지는 메들리에 김희선은 심호흡을 내쉬며 힘들어했는데, 양세형은 "끝난 줄 알았죠. 아직 안 끝났습니다"라고 계속해 김희선을 넉다운시켰다.

1라운드가 끝나자 차은우는 "비도 오는데 '남행열차'"를 외쳤고 다시 한 번 멤버들과 김희선은 노래로 스트레스를 풀었다. 글고 스트레칭으로 완벽하게 마무리했다.

노래방 운동이 끝난 후, 김희선과 멤버들은 SNS 라이브 방송을 통해 본격적인 경매에 나섰다. 와중에 김희선의 남편이 등장해 "헐 대박", "남편분 본인 등판 ㄷㄷㄷ", "실시간 럽스타"라며 댓글창이 불타오르기도 했다.

경매 방법을 소개하면서, 이승기는 "이런 식의 애장품이 나올 줄 몰랐다"며 기대감을 부풀렸다. 양세형 역시 "어느게 메인일지 모를 정도로 대단한 것들이 많다"고 거들었다.

김희선은 애장품으로 명품 자켓과 각종 악세서리를 내놓았다. 김동현은 맨처음 판정승으로 이겼을 때 낀 장갑을 내놨다. 이어 김희선이 내놓은 최애 모자가 45만원에 낙찰이 됐다. 이승기는 "감사한데 너무 폭발적이라 당황스럽기도 하다"며 놀랬고, 김희선 역시 상기된 얼굴로 놀라움을 드러냈다.

특히 경매중에 라이브 댓글창에 주원이 등장해 화제를 모았다. 현재 김희선과 같은 드라마에 출연중인 주원은 "사랑해요 누나""저도 참여하고시퍼요ㅜㅜ"라는 댓글을 달아 훈훈함을 자아냈다.

김동현의 글로브는 60만원, 양세형이 내놓은 손마사지기는 6만원에 낙찰됐다. 신성록은 농구화를 내놨는데, 290이라 약간 힘들었지만 35만원에 낙찰됐다.

차은우는 "개인적으로 곰돌이를 좋아한다"면서 곰돌이가 그려진 모자와 티셔츠를 내놨다. 티셔츠에는 차은우의 이니셜까지 새겨져있는 애장품이었다. 차은우의 애장품은 가장 빠른 속도로 55만원에 낙찰되어 멤버들이 감탄해마지 않았다. 또 이승기의 드라이기는 20만원에 낙찰됐다.

이때 또 주원이 등장해 "화질이 안좋아도 누나는 빛이나는군요~~"라며 김희선을 칭찬했다. 그러자 이승기는 "그래도 경매 참여는 안된다"고 못박았다.

마지막으로 김희선이 내놓은 명품 자켓은 불붙는 입찰 경쟁에 상한가를 200만원으로 급하게 정해 낙찰되는 진풍경을 연출하기도 했다.

라이브 경매를 무사히 마친 멤버들과 김희선은 토마토 300kg 완판에 도전했다. 경매와 마찬가지로 토마토 판매에도 구매하려는 팬들이 줄을 이어 김희선을 즐겁게 했다. 그리고 차은우가 영업에 적극적으로 나서자, 이승기는 매출이 올랐다며 "이래서 잘생긴 알바생을 쓰는거다"라고 지적했다.

토마토를 완판한 수익금은 160만원이었다. 여기에 경매 수익까지 더해 710만원이 되었다. 이때 이승기가 "천만원을 채우자"고 제안했고, 가위바위보를 해서 진팀이 아닌 이긴 세 명이 기부하기로 했다. 그리고 최종적으로 이긴 김희선, 이승기, 차은우가 100만원씩 기부, 총 1001만원을 기부했다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 매주 일요일 오후 6시 25분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr