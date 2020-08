'1호가' 팽락부부 딸 등장…팽현숙 "바빠서 아이들 못 챙겨줘" '눈물'

[아시아경제 박희은 인턴기자] 팽락부부의 딸 최하나가 '1호가 될 순 없어'에 등장한다.

30일(일) 밤 10시에 방송되는 JTBC '1호가 될 순 없어'에서는 팽현숙-최양락의 딸 하나가 청평 집을 방문한다.

등장부터 최양락을 닮은 외모를 자랑한 하나는 유학으로 오랜 시간 떨어져 지내 아빠 양락과 줄곧 어색한 모습을 보였다.

분위기를 전환하려던 최양락은 딸의 연애와 관련된 근황을 물으며 "아빠 같은 남자를 만나야 한다"고 농담을 건넸고, 하나는 말없이 미간을 찌푸리는 모습으로 스튜디오를 웃게 했다.

이들은 함께 과거 앨범을 꺼내보며 추억여행에 푹 빠졌다. 팽현숙의 '귄카'시절부터 최양락의 리즈시절을 감상하던 팽락부부는 과거 운영했던 카페에서 찍은 사진을 발견했다.

팽현숙은 "애들이 어릴 때 돌볼 시간이 없었다"며 "카페 근처 방에 넣어두고 점심이 되면 주먹밥 정도 챙겨주며 제대로 된 밥 한 번 주지 못했다"고 전했다.

그러면서 "바빠서 아이들을 들여다볼 새가 없었는데 일 끝나고 가면 잠들어 있더라"고 오열해 안타까움을 자아냈다.

스튜디오에 함께 있던 박미선은 "일하는 엄마들 모두 공감할 것 같다. 잘 자라준 우리 아이들에게 고마울 뿐"이라며 팽현숙에게 위로를 전했다.

팽락부부와 딸의 하루는 30일(일) 밤 10시에 방송되는 JTBC '1호가 될 순 없어'에서 확인할 수 있다.

