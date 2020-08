광주 북구, 대표 특산품 ‘무등산수박’ 출하

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)와 무등산수박생산조합은 지난 20일 첫 출하된 무등산수박이 오는 10월까지 금곡동에 위치한 무등산수박 공동직판장에서 판매된다고 30일 밝혔다.

‘푸랭이’라 불리는 무등산수박은 광주의 대표 특산품으로 일반 수박보다 2배~3배 가량 크고 성인병 예방과 당뇨에 특효가 있으며 해독작용이 뛰어나 명품 수박으로서 가치를 인정받고 있다.

올해는 9농가 3㏊에서 1800여 통이 수확될 것으로 보인다.

북구는 소비자에게 고품질의 수박을 제공하고자 지난해 전북도 농업기술원과 시험포를 운영하고 재배 농가를 대상으로 재배 과정, 재배 방법 등에 대한 교육을 실시했으며 중·소과종, 씨 없는 수박 등 품종개량을 실시했다.

또 공동직판장을 통한 선별출하, 품질인증 등 엄격한 관리를 통해 무등산수박의 명성을 지켜나가고 있다.

문인 북구청장은 “우리 지역의 대표 특산품인 무등산수박은 특유의 향과 감칠맛을 가지고 있어 주민들로부터 많은 사랑을 받고 있다”며 “무등산수박이 명품으로서의 가치를 더욱 인정받을 수 있도록 앞으로도 재배농가에 대한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr